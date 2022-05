Vaiolo scimmie, Oms: “Casi in 8 Paesi Europa, destinati ad aumentare” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Casi di Vaiolo delle scimmie sono stati riportati, al momento, in almeno 8 Paesi in Europa: Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. “Nella regione europea stiamo entrando nella stagione estiva, con raduni di massa, festival e feste: temo che la trasmissione possa accelerare, poiché i Casi attualmente rilevati sono legati all’attività sessuale e i sintomi non sono familiari a molti”. Lo sottolinea Hans Kluge, direttore dell’Oms Europa, che sta “lavorando a stretto contatto con i Paesi colpiti per esaminare ulteriormente i Casi registrati e determinare la possibile fonte d’infezione, in che modo il virus si sta diffondendo e come evitare ulteriori contagi”, oltre a “dare indicazioni” e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) –didellesono stati riportati, al momento, in almeno 8in: Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. “Nella regione europea stiamo entrando nella stagione estiva, con raduni di massa, festival e feste: temo che la trasmissione possa accelerare, poiché iattualmente rilevati sono legati all’attività sessuale e i sintomi non sono familiari a molti”. Lo sottolinea Hans Kluge, direttore dell’Oms, che sta “lavorando a stretto contatto con icolpiti per esaminare ulteriormente iregistrati e determinare la possibile fonte d’infezione, in che modo il virus si sta diffondendo e come evitare ulteriori contagi”, oltre a “dare indicazioni” e ...

