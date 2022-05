Vaiolo, la profezia di Bassetti: "Nei prossimi giorni migliaia di casi" (Di venerdì 20 maggio 2022) Anche la trasmissione del virus del Vaiolo delle scimmie avviene per via respiratoria ma solo se si sta molto vicini: gli esperti chiedono prudenza Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Anche la trasmissione del virus deldelle scimmie avviene per via respiratoria ma solo se si sta molto vicini: gli esperti chiedono prudenza

Advertising

Libero_official : L'infettivologo #Basetti non usa giri di parole e spiega qual è lo scenario che ci attende per il vaiolo delle scim… - Mariang47614228 : RT @byoblu: Il #vaiolodellescimmie arriva anche in Italia: a novembre Bill Gates aveva esortato i governi a investire per prepararsi a nuov… - VerdeGiuseppe4 : RT @byoblu: Il #vaiolodellescimmie arriva anche in Italia: a novembre Bill Gates aveva esortato i governi a investire per prepararsi a nuov… - robfer2010 : RT @byoblu: Il #vaiolodellescimmie arriva anche in Italia: a novembre Bill Gates aveva esortato i governi a investire per prepararsi a nuov… - paoletti1002 : RT @byoblu: Il #vaiolodellescimmie arriva anche in Italia: a novembre Bill Gates aveva esortato i governi a investire per prepararsi a nuov… -