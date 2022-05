Vaiolo delle scimmie, Spallanzani: “Non è malattia solo a trasmissione sessuale” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Vaiolo delle scimmie “non si può definire ancora strettamente come una malattia a trasmissione sessuale. Il contagio avviene attraverso contatti stretti, come i rapporti sessuali che però non sono gli unici contatti stretti possibili”. A precisarlo è Andrea Antinori, direttore dell’Unita Immunodeficienze virali dello Spallanzani. “Eviterei quindi di identificare questa malattia come una malattia a trasmissione sessuale al momento, e soprattutto – afferma l’esperto – di identificare la popolazione di uomini che fanno sesso con uomini come portatori di questa malattia. No allo stigma: questa malattia va ancora compresa perché siamo di fronte a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Il“non si può definire ancora strettamente come una. Il contagio avviene attraverso contatti stretti, come i rapporti sessuali che però non sono gli unici contatti stretti possibili”. A precisarlo è Andrea Antinori, direttore dell’Unita Immunodeficienze virali dello. “Eviterei quindi di identificare questacome unaal momento, e soprattutto – afferma l’esperto – di identificare la popolazione di uomini che fanno sesso con uomini come portatori di questa. No allo stigma: questava ancora compresa perché siamo di fronte a ...

