Vaiolo delle scimmie: come si trasmette e sintomi. Cosa ne sappiamo (Di venerdì 20 maggio 2022) Sembrava solo una storia da leggere nei manuali di storia della medicina, quella del medico di campagna Edward Jenner che nel XVIII secolo aveva individuato il metodo di prevenzione del Vaiolo umano, autentico flagello dell'umanità, basandosi sull'osservazione che i mungitori che avevano contratto una forma benigna di Vaiolo bovino resistevano poi alla infezione da parte di quello umano. Oggi, a parte chi ha ancora il "segno" dell'antiVaiolosa sul braccio, parlare di questa malattia appare quasi fuori tempo. Ma la comparsa di casi umani di Vaiolo delle scimmie (quello umano è stato eradicato) ci ripropone il problema delle zoonosi, che portano l'uomo a diventare ospite di virus degli animali. Dopo il primo caso ufficiale anche in Italia, occorre vedere quanto ad oggi ...

