Vaiolo delle scimmie, come si trasmette: cosa sappiamo finora (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea “monitora con molta attenzione” la situazione relativa alla diffusione in Europa di casi di Vaiolo delle scimmie e resta in “stretti contatti” con gli Stati membri, ma si tratta di un virus caratterizzato da una “bassa trasmissibilità” tra le persone in assenza di “contatti stretti”. Lo spiega il portavoce per la Salute Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La Commissione, dice de Keersmaecker, resta in “stretto contatto con gli Stati membri nel comitato per la sicurezza sanitaria, che si è incontrato questa settimana e che si rincontrerà martedì prossimo. Il comitato si riunirà regolarmente per monitorare questa epidemia, per assicurare un flusso di informazioni regolare tra la Commissione, l’Ecdc e gli Stati membri”. “Questi incontri – continua – hanno luogo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – La Commissione Europea “monitora con molta attenzione” la situazione relativa alla diffusione in Europa di casi die resta in “stretti contatti” con gli Stati membri, ma si tratta di un virus caratterizzato da una “bassa trasmissibilità” tra le persone in assenza di “contatti stretti”. Lo spiega il portavoce per la Salute Stefan de Keersmaecker, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. La Commissione, dice de Keersmaecker, resta in “stretto contatto con gli Stati membri nel comitato per la sicurezza sanitaria, che si è incontrato questa settimana e che si rincontrerà martedì prossimo. Il comitato si riunirà regolarmente per monitorare questa epidemia, per assicurare un flusso di informazioni regolare tra la Commissione, l’Ecdc e gli Stati membri”. “Questi incontri – continua – hanno luogo ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - casino90210 : RT @ClaudeTadolti: @Agenzia_Ansa #MonkeyPox (vaiolo delle scimmie): infezione virale comunissima, nota dal 1936 ed isolata nel 1970, che ne… - Agricolturabio1 : RT @MarcoNoel19: Hanno sentito del vaiolo delle scimmie e vogliono manifestare. Temono un lockdown. #CasaPound -