Vaiolo delle scimmie | Bassetti torna alla carica | “Avremo migliaia di casi”

Roma, 20 mag — Tramontata quasi del tutto la visibilità e la sovraesposizione mediatica dettate dalla pandemia da coronavirus, i duri tempi di riflusso verso l'anonimato della professione scientifica e nel chiuso dei laboratori sembra spaventare molti di quei medici che nei passati mesi hanno colonizzato televisioni e agenzie di stampa: ed ecco così che il Vaiolo delle scimmie, ormai arrivato anche in Italia, con i primi tre casi ufficialmente isolati all'Ospedale Spallanzani di Roma, diventa epicentro del nuovo interesse mediatico. I virologi da salotto non potevano esimersi dal dire la loro. Bassetti si affretta a dire la sua Apre le danze Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, il quale ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - alfio214 : Vaiolo delle scimmie politicamente scorretto - Arsodendro : RT @EFaggeta: Oggi vi dono “serenità” sul “vaiolo delle scimmie”: -