Vaiolo delle scimmie: 3 casi allo Spallanzani. Gli esperti fanno il punto e tentano di farsi spazio n tv (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie è il nuovo convitato di pietra dello Spallanzani che allerta medici e pazienti. E il grimaldello su cui fanno leva le virostar per provare la rimonta mediatica dopo aver abdicato alle ragioni della guerra e dei generali che li hanno detronizzati dai salotti tv. Come già per il Covid, infatti, il nuovo inquietante virus in circolazione alimenta il dibattito scientifico e spacca la comunità degli esperti e addetti ai lavori. Divisi tra chi prova ad arginare i rumors su pericolosità e infettività. E chi, al contrario, profetizza foschi scenari futuri. Intanto, però, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, aggiorna sulla situazione in corso e annuncia nuovi casi sospetti. «Ho appena ricevuto notizia dal Seresmi (Servizio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilè il nuovo convitato di pietra delloche allerta medici e pazienti. E il grimaldello su cuileva le virostar per provare la rimonta mediatica dopo aver abdicato alle ragioni della guerra e dei generali che li hanno detronizzati dai salotti tv. Come già per il Covid, infatti, il nuovo inquietante virus in circolazione alimenta il dibattito scientifico e spacca la comunità deglie addetti ai lavori. Divisi tra chi prova ad arginare i rumors su pericolosità e infettività. E chi, al contrario, profetizza foschi scenari futuri. Intanto, però, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, aggiorna sulla situazione in corso e annuncia nuovisospetti. «Ho appena ricevuto notizia dal Seresmi (Servizio ...

