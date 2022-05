Vaiolo, De Luca: In Campania nessuna emergenza ma monitoriamo (Di venerdì 20 maggio 2022) “A oggi non abbiamo nessuna emergenza, nessun problema. Stiamo monitorando la situazione, non abbiamo forme di trasmissione aerea di questa patologia; quindi, credo che sia bene non drammatizzare e non avere preoccupazioni eccessive”. Così il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta social, tranquillizza i cittadini sulla questione Vaiolo delle scimmie. “Anche perché diventa davvero complicata la vita, nel momento in cui si attenua il problema Covid, ci ritroviamo di fronte un altro problema sanitario. E la cosa diventa pesante da sopportare”, aggiunge. “nessuna drammatizzazione – sottolinea – e, come elemento di tranquillità ulteriore, la consapevolezza che vi è già un farmaco sperimentato, pienamente disponibile per la cura di questa eventuale patologia”. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 20 maggio 2022) “A oggi non abbiamo, nessun problema. Stiamo monitorando la situazione, non abbiamo forme di trasmissione aerea di questa patologia; quindi, credo che sia bene non drammatizzare e non avere preoccupazioni eccessive”. Così il presidente della, Vincenzo De, in diretta social, tranquillizza i cittadini sulla questionedelle scimmie. “Anche perché diventa davvero complicata la vita, nel momento in cui si attenua il problema Covid, ci ritroviamo di fronte un altro problema sanitario. E la cosa diventa pesante da sopportare”, aggiunge. “drammatizzazione – sottolinea – e, come elemento di tranquillità ulteriore, la consapevolezza che vi è già un farmaco sperimentato, pienamente disponibile per la cura di questa eventuale patologia”. L'articolo ...

Advertising

positanonews : #Copertina #Cronaca #covid #DeLuca #vaiolodellescimmie Vaiolo delle scimmie, De Luca: “Nessun allarmismo”. La situa… - antonellaa262 : Il governatore Vincenzo De Luca tranquillizza i cittadini sui primi contagi in Italia. Sui fondi del Pnrr: “Occorre… - Luca_Scialo81 : Vaiolo delle scimmie: la simulazione del 2021 che rievoca il Covid - zazoomblog : Campania allerta per il “vaiolo delle scimmie”: parla De Luca - #Campania #allerta #“vaiolo #delle - tundo_luca : Primo caso di Vaiolo delle scimmie in Italia ???? paziente adulto di ritorno dalle isole canarie,il contagio avviene… -