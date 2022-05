Vaccino Covid, Ema: ok ad AstraZeneca come booster (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al Vaccino anti-Covid di AstraZeneca come booster. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato di autorizzare “una dose di richiamo (terza dose) di Vaxzevria* per gli adulti che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria con lo stesso Vaccino o con un Vaccino approvato a mRna”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema alanti-di. Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato di autorizzare “una dose di richiamo (terza dose) di Vaxzevria* per gli adulti che hanno completato il ciclo di vaccinazione primaria con lo stessoo con unapprovato a mRna”. L'articolo proviene da Italia Sera.

