Usa, Biden e l'importanza dei chip: il presidente visita un impianto Samsung (Di venerdì 20 maggio 2022) Joe Biden ha iniziato il suo tour in Asia da una fanbrica di semiconduttori. Non è un caso: Joe Biden si è recato presso un impianto di produzione di chip di Samsung Electronics in Corea del Sud , ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 maggio 2022) Joeha iniziato il suo tour in Asia da una fanbrica di semiconduttori. Non è un caso: Joesi è recato presso undi produzione didiElectronics in Corea del Sud , ...

Advertising

martaottaviani : ****#Erdogan chiama #Biden per riavere i soldi #Usa in #Turchia, non applica le #sanzioni alla #russia, vende droni… - gparagone : Gli #USA vogliono “...affrancare l’Italia dalla dipendenza dalla energia russa.” (??) E' ormai totale la sudditanza… - Agenzia_Ansa : Biden: 'La strage di Buffalo è un atto di terrorismo interno'. E' il commento del presidente statunitense alla str… - Damianodanny1 : COM'È RIDOTTO BIDEN COSTRETTO CAPPELLO IN MANO DA DITTATORI JOE CANCELLA EMBARGO CONTRO CUBA VENEZUELA UFFICIALM… - carillomar : RT @CremaschiG: Come era ovvio #Borrell addetto stampa #USA #NATO in #UE ha detto NO al timido piano di pace di #DiMaio che è richiamato al… -