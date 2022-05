Uomo contro tank, dal drone il video della corrida nel bosco: trappola mortale con dedica a Putin | Guarda (Di venerdì 20 maggio 2022) Uomo contro tank. Una scena pazzesca, cruda, ma clamorosamente vera. Siamo ovviamente in Ucraina, le immagini sono riprese da un drone. Un sfida impari, come quella tra toro e torero a una corrida. Ecco infatti che il soldato di Kiev, in solitaria, affronta il tank che avanza: si mette in mezzo a un incrocio stradale e spara un missile, che però manca il blindato o rimbalza sulla corazza. Insomma, l'avanzata del tank non si arresta. E così il potente T80 accelera, dunque apre il fuoco col cannone da 125 millimetri di cui è dotato, ma il soldato - che si scorge in basso a destra - fugge tra i soldati. Ed ecco che il tank è ufficialmente attirato nella trappola: nel crocevia ci sono trincee ucraine mimetizzate, che si vedono a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022). Una scena pazzesca, cruda, ma clamorosamente vera. Siamo ovviamente in Ucraina, le immagini sono riprese da un. Un sfida impari, come quella tra toro e torero a una. Ecco infatti che il soldato di Kiev, in solitaria, affronta ilche avanza: si mette in mezzo a un incrocio stradale e spara un missile, che però manca il blindato o rimbalza sulla corazza. Insomma, l'avanzata delnon si arresta. E così il potente T80 accelera, dunque apre il fuoco col cannone da 125 millimetri di cui è dotato, ma il soldato - che si scorge in basso a destra - fugge tra i soldati. Ed ecco che ilè ufficialmente attirato nella: nel crocevia ci sono trincee ucraine mimetizzate, che si vedono a ...

Advertising

lifegate : ?? Un suprematista bianco ha ucciso 10 persone in un supermercato a #Buffalo, negli Stati Uniti. L'uomo ha mirato p… - Libero_official : Il clamoroso video dal drone nell'area di #Pytomnyk, #Ucraina: un tank russo contro un soldato, ma è un'imboscata.… - paolosaletti1 : RT @marieta99044909: Salvini è quello che si puliva il culo con il tricolore,Meloni è leader del partito che in Europa ha votato contro la… - stella_branca : RT @marieta99044909: Salvini è quello che si puliva il culo con il tricolore,Meloni è leader del partito che in Europa ha votato contro la… - sacchiflavio : RT @marieta99044909: Salvini è quello che si puliva il culo con il tricolore,Meloni è leader del partito che in Europa ha votato contro la… -