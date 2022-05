Uomini e Donne | Svolta improvvisa in studio: “Sono dispiaciuta per lei”, si lasciano immediatamente (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo una recente registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, i social si Sono scatenati: previsione infausta per un protagonista La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)Questa edizione di Uomini e Donne è ormai alle battute finali: restano infatti poche puntate ancora da mandare in onda. Una di queste è senza dubbio la scelta di Luca Salatino: il tronista è dal mese di gennaio alla ricerca dell’anima gemella dopo il no di Roberta Giusti. Un amore che sembrerebbe aver trovato ed è per questo che in queste ore ha fatto la sua scelta. Tra la più dolce Lilli e la più decisa Soraia, il tronista ha scelto la seconda che ha deciso di lasciare con lui lo studio. I due hanno così dato il via alla loro storia d’amore che sembra però non convincere il pubblico. In molti hanno ... Leggi su direttanews (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo una recente registrazione di una nuova puntata di, i social siscatenati: previsione infausta per un protagonista La conduttrice Maria De Filippi (screenshot Witty)Questa edizione diè ormai alle battute finali: restano infatti poche puntate ancora da mandare in onda. Una di queste è senza dubbio la scelta di Luca Salatino: il tronista è dal mese di gennaio alla ricerca dell’anima gemella dopo il no di Roberta Giusti. Un amore che sembrerebbe aver trovato ed è per questo che in queste ore ha fatto la sua scelta. Tra la più dolce Lilli e la più decisa Soraia, il tronista ha scelto la seconda che ha deciso di lasciare con lui lo. I due hanno così dato il via alla loro storia d’amore che sembra però non convincere il pubblico. In molti hanno ...

