Uomini e Donne: Gemma Galgani diventa doppiatrice nel nuovo film dei Simpson? (Di venerdì 20 maggio 2022) Da qualche settimana circola la voce dell’arrivo del secondo film de I Simpson, la fortunata serie americana che va in onda tutti i giorni su Italia 1. Stando ai rumors, Matt Groening avrebbe firmato un accordo con la Disney per realizzare il sequel dopo ben 15 anni dalla prima pellicola. La trama è tutta da scoprire, ma è chiaro che ci saranno nuovi personaggi da doppiare sia in America che in Italia. Ecco quindi che le voci affermano che uno di questi potrebbe essere affidato a Gemma Galgani, la dama più famosa di Uomini e Donne. Uomini e Donne 2022, ecco quando va in onda l’ultima puntata Si avvicina il finale di stagione e come ogni anno il talk show di Maria De ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 maggio 2022) Da qualche settimana circola la voce dell’arrivo del secondode I, la fortunata serie americana che va in onda tutti i giorni su Italia 1. Stando ai rumors, Matt Groening avrebbe firmato un accordo con la Disney per realizzare il sequel dopo ben 15 anni dalla prima pellicola. La trama è tutta da scoprire, ma è chiaro che ci saranno nuovi personaggi da doppiare sia in America che in Italia. Ecco quindi che le voci affermano che uno di questi potrebbe essere affidato a, la dama più famosa di2022, ecco quando va in onda l’ultima puntata Si avvicina il finale di stagione e come ogni anno il talk show di Maria De ...

