Una Vita | anticipazioni 21 maggio | Belda riesce a salvare Mendez Alodia e Soledad confessano i loro segreti

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 20 maggio 2022) Una21: eccoci al grande appuntamento del sabato. Pronti a leggere i prossimi spoiler? Una21sventa l’attentato aIl Commissario, dopo aver scoperto con Felipe la verità suad arrivare in tempo in ospedale e a bloccare una donna vestita da infermiera, mandata da Fausto per avvelenarecon un’iniezione. Bellita ferma l’uscita del libro per amore di José José ha letto il libro e fa sapere a Bellita di esserci rimasto molto male, perché lui ne esce come uno che ha voluto approfittarsi della moglie. Per riportare l’armonia in casa sua, la cantante blocca la pubblicazione dell’opera. Liberto ...