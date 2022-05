Una portaerei italiana a difesa di Taiwan. Parla l’amb. Lee (Di venerdì 20 maggio 2022) Poco più di due anni fa, all’inizio della pandemia Covid-19 e quando l’emergenza sembrava lontana dall’Italia, l’ambasciatore Andrea Sing-Ying Lee, rappresentante di Taipei in Italia, aveva espresso delusione per la decisione del governo Conte II di chiudere i voli diretti anche con Taiwan. Ambasciatore, qual è lo stato dei rapporti politici oggi? Quell’episodio fortunatamente è stato superato. In generale siamo soddisfatti dei contatti con le nostre controparti italiane, anche se cerchiamo sempre di migliorarli superando le barriere esistenti. Crediamo che Italia e Taiwan assieme possano raggiungere importanti traguardi. Per questo, vogliamo mantenere sempre una politica di apertura e di dialogo a tutti i livelli, con il governo centrale, regionale e locale. Rapporti politici e commerciali sono il più delle volte fortemente ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 maggio 2022) Poco più di due anni fa, all’inizio della pandemia Covid-19 e quando l’emergenza sembrava lontana dall’Italia,asciatore Andrea Sing-Ying Lee, rappresentante di Taipei in Italia, aveva espresso delusione per la decisione del governo Conte II di chiudere i voli diretti anche con. Ambasciatore, qual è lo stato dei rapporti politici oggi? Quell’episodio fortunatamente è stato superato. In generale siamo soddisfatti dei contatti con le nostre controparti italiane, anche se cerchiamo sempre di migliorarli superando le barriere esistenti. Crediamo che Italia eassieme possano raggiungere importanti traguardi. Per questo, vogliamo mantenere sempre una politica di apertura e di dialogo a tutti i livelli, con il governo centrale, regionale e locale. Rapporti politici e commerciali sono il più delle volte fortemente ...

