Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie in Italia | sintomi e mortalità

Individuato in Italia il primo caso di Vaiolo delle scimmie. E' stato identificato all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma in un giovane Italiano di ritorno da un soggiorno alle isole Canarie, fa sapere l'Inmi. Ma quali sono i sintomi della malattia? Come si trasmette? Qual è la mortalità? Rara malattia virale, il Vaiolo delle scimmie si trova per lo più nei Paesi tropicali dell'Africa centrale e occidentale. Viene chiamata così perché fu scoperta nelle scimmie da laboratorio nel 1958. In seguito, studi su animali in Africa hanno riscontrato evidenze d'infezione in scoiattoli, che si ritiene svolgano un ruolo importante come ospiti naturali della malattia. La trasmissione da uomo a uomo del virus ...

