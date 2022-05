Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie in Italia, 3 casi a Roma: “Pazienti giovani” (Di venerdì 20 maggio 2022) “Assolutamente no allarme, ma grande attenzione” per i casi di Vaiolo delle scimmie. Così il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, durante la conferenza stampa per fare il punto sui tre casi individuati in Italia. “Attualmente allo Spallanzani sono ricoverate 3 persone con infezione confermata da virus Monkeypox – ha spiegato – Si tratta di tre giovani uomini, che non riferiscono contatti tra di loro, anche se due di loro riportano un recente viaggio alle Canarie, dove è stato segnalato un caso di questa malattia”. “Le tre persone sono in discrete condizioni di salute: una sola ha presentato una febbre di breve durata e tutte hanno un ingrossamento di alcune ghiandole linfatiche che appaiono dolenti, e la comparsa di un numero ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) “Assolutamente no allarme, ma grande attenzione” per idi. Così il direttore dell’Inmi Spallanzani di, Francesco Vaia, durante la conferenza stampa per fare il punto sui treindividuati in. “Attualmente allo Spallanzani sono ricoverate 3 persone con infezione confermata da virus Monkeypox – ha spiegato – Si tratta di treuomini, che non riferiscono contatti tra di loro, anche se due di loro riportano un recente viaggio alle Canarie, dove è stato segnalato un caso di questa malattia”. “Le tre persone sono in discrete condizioni di salute: una sola ha presentato una febbre di breve durata e tutte hanno un ingrossamento di alcune ghiandole linfatiche che appaiono dolenti, e la comparsa di un numero ...

Advertising

zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni regionali i sondaggi Euromedia Research per Adnkronos: un faro sul voto - #Ultime… - terradelricordo : RT @OttobreInfo: Ultime notizie dagli USA : 1) Il divieto di aborto sempre più generalizzato al livello nazionale 2) I bambini non riesco… - okcomputer1686 : RT @OttobreInfo: Ultime notizie dagli USA : 1) Il divieto di aborto sempre più generalizzato al livello nazionale 2) I bambini non riesco… - Adamada11512344 : ??????ULTIME NOTIZIE ?????? SamueI M0ntegrande avvistato a prendere un caffè con l'icona del mondo di Patty Brenda 4snic… - CorriereCitta : Cinghiali a Roma, tra incursioni sempre più massicce e l’ombra degli abbattimenti: e cresce l’allarme per la peste … -