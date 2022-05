Ultime Notizie – vaiolo delle scimmie, casi europa (Di venerdì 20 maggio 2022) casi di vaiolo delle scimmie sono stati riportati, al momento, in almeno 8 Paesi in europa: Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. “Nella regione europea stiamo entrando nella stagione estiva, con raduni di massa, festival e feste: temo che la trasmissione possa accelerare, poiché i casi attualmente rilevati sono legati all’attività sessuale e i sintomi non sono familiari a molti”. Lo sottolinea Hans Kluge, direttore dell’Oms europa, che sta “lavorando a stretto contatto con i Paesi colpiti per esaminare ulteriormente i casi registrati e determinare la possibile fonte d’infezione, in che modo il virus si sta diffondendo e come evitare ulteriori contagi”, oltre a “dare indicazioni” e “facilitare lo scambio di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022)disono stati riportati, al momento, in almeno 8 Paesi in: Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito. “Nella regione europea stiamo entrando nella stagione estiva, con raduni di massa, festival e feste: temo che la trasmissione possa accelerare, poiché iattualmente rilevati sono legati all’attività sessuale e i sintomi non sono familiari a molti”. Lo sottolinea Hans Kluge, direttore dell’Oms, che sta “lavorando a stretto contatto con i Paesi colpiti per esaminare ulteriormente iregistrati e determinare la possibile fonte d’infezione, in che modo il virus si sta diffondendo e come evitare ulteriori contagi”, oltre a “dare indicazioni” e “facilitare lo scambio di ...

