Ultime Notizie – Ucraina-Russia, news oggi tempo reale: notizie ultima ora 20 maggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Ucraina-Russia, per il presidente Zelensky la fase finale della guerra è la più sanguinosa. E afferma che nel Donbass c’è l’inferno. Intanto sono in arrivo dagli Usa altri aiuti. Ecco le news di oggi: ORE 10.43 – “Chi attacca ha sempre torto. C’è differenza tra chi è attaccato e chi attacca, bisogna tenerlo bene in mente. Come quando uno per strada è grosso grosso e dà uno schiaffone a uno piccolo. Quello che è successo è che il piccolino adesso è più grande e si ‘ripara’ dagli schiaffi, prima di tutto perché è stato aiutato dagli amici, ma anche perché combatte e si difende per un motivo, la libertà”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, salutando gli studenti della Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese. ORE 10.40 – “oggi è il terzo anniversario dell’inaugurazione della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022), per il presidente Zelensky la fase finale della guerra è la più sanguinosa. E afferma che nel Donbass c’è l’inferno. Intanto sono in arrivo dagli Usa altri aiuti. Ecco ledi: ORE 10.43 – “Chi attacca ha sempre torto. C’è differenza tra chi è attaccato e chi attacca, bisogna tenerlo bene in mente. Come quando uno per strada è grosso grosso e dà uno schiaffone a uno piccolo. Quello che è successo è che il piccolino adesso è più grande e si ‘ripara’ dagli schiaffi, prima di tutto perché è stato aiutato dagli amici, ma anche perché combatte e si difende per un motivo, la libertà”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, salutando gli studenti della Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese. ORE 10.40 – “è il terzo anniversario dell’inaugurazione della ...

Advertising

sole24ore : ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo… - shwasdream : @changbIossom nelle ultime notizie che ha dato la source? - ilFattoMolfetta : AMMINISTRATIVE, MASTROPASQUA: «AL GOVERNO DELLA CITTÀ CON EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ» - UraniumCaesar : RT @NuclearObserver: Ultime Notizie del 20 Maggio 2022 Versione UltraHD: - TuttoASRoma : INFO BIGLIETTI Roma-Feyenoord: come ottenere il biglietto per chi va a Tirana (TESTO)(VIDEO) -