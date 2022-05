Ultime Notizie – Ucraina, Nyt: “Vittoria Kiev non è realistica, sostegno Usa ha limiti” (Di venerdì 20 maggio 2022) La Vittoria dell’Ucraina contro la Russia non è realistica. Lo sostiene il New York Times, all’indomani delle forti critiche da parte di un piccolo gruppo di Repubblicani al pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari, varato ieri dagli Usa. La guerra, scrive il quotidiano, entra in una nuova difficile fase e il sostegno bipartisan americano non può più essere garantito. “Una Vittoria militare decisiva per l’Ucraina sulla Russia – spiga l’editoriale del Nyt – in cui l’Ucraina riconquista tutto il territorio che la Russia ha conquistato dal 2014, non è un obiettivo realistico. Sebbene la pianificazione e i combattimenti della Russia siano stati sorprendentemente sciatti, la Russia rimane troppo forte e Putin ha investito troppo prestigio personale ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Ladell’contro la Russia non è. Lo sostiene il New York Times, all’indomani delle forti critiche da parte di un piccolo gruppo di Repubblicani al pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari, varato ieri dagli Usa. La guerra, scrive il quotidiano, entra in una nuova difficile fase e ilbipartisan americano non può più essere garantito. “Unamilitare decisiva per l’sulla Russia – spiga l’editoriale del Nyt – in cui l’riconquista tutto il territorio che la Russia ha conquistato dal 2014, non è un obiettivo realistico. Sebbene la pianificazione e i combattimenti della Russia siano stati sorprendentemente sciatti, la Russia rimane troppo forte e Putin ha investito troppo prestigio personale ...

