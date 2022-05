Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Morti 28.700 soldati russi, distrutti 1263 tank” (Di venerdì 20 maggio 2022) Ammonterebbero a 28.700 le perdite fra i militari russi dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 28.700 uomini, 1263 carri armati, 3090 mezzi corazzati, 596 sistemi d’artiglieria, 200 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 204 aerei, 168 elicotteri, 2162 autoveicoli, 13 unità navali e 460 droni. 232 bambini uccisi e 427 feriti da inizio guerra Sono 232 i bambini uccisi e 427 quelli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Ammonterebbero a 28.700 le perdite fra i militaridal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 28.700 uomini,carri armati, 3090 mezzi corazzati, 596 sistemi d’artiglieria, 200 lanciarazzi multipli, 93 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 204 aerei, 168 elicotteri, 2162 autoveicoli, 13 unità navali e 460 droni. 232 bambini uccisi e 427 feriti da inizio guerra Sono 232 i bambini uccisi e 427 quelli ...

