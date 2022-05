Ultime Notizie – Mercato Roma | Totti | Lunedì parlo con Dybala

(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “Vedremo se riusciremo a portare” Paulo“a”. Lo dice, ai microfoni di Sky Sport, la bandiera dellaFrancescoin merito alla possibilità di ingaggiare Paulo, che ha concluso dopo 7 anni la sua avventura alla Juventus. “lo incontrerò e spero di convincerlo. Siamo a Milano per la partita di Eto’o, giocheremo insieme e gli darò qualche consiglio, cercherò di mettergli qualcosa in testa, speriamo di riuscirci. Sempre che lasia della mia stessa idea”.non fa parte dell’organigramma dellae alle domande su un eventuale rientro nella società giallorossa risponde: “A chi non piacerebbe essere alla? Conosciamo le problematiche che ci sono state ma la ...

Advertising

VesuvioLive : COVID CAMPANIA/ 2.819 i positivi del giorno, ma il 90% ha fatto solo l’antigenico - meteoredit : Oltre al #caldo, sull'Europa torna la polvere del Sahara! ????? ??? Le ultime previsioni: - lovefreedom78 : Dopo le ultime notizie sul pericolo dei rapporti sessuali a causa del ' vaiolo delle scimmie'… - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Totti: “Mourinho saprà gestire al meglio la finale” - zazoomblog : Ultime Notizie – Draghi e la dedica alla moglie ‘mia vita storia bella incentrata su di lei’ - #Ultime #Notizie… -

Lesulla guerra in UcrainaL'AQUILA - 'Perdono In questo momento i genitori non stanno pensando a questo. Molteemerse non corrispondono esattamente alla realtà. Magari arriverà il momento in cui avranno la forza di esprimersi, ma in questo momento non saprei davvero cosa c'è da capire della loro ...«Per tornare alla rosa, la terza persona più importante a cui effettivamente devo gran parte di quel che ho fatto negli ultimi 40-50 è mia moglie. Più che pensare a idoli, spesso penso a chi devo qual ...Jorginho, l'agente sul suo futuro. Le parole di Joao Santos:. “Jorginho ha ancora un anno di contratto col Chelsea, la priorità è il rinnovo. “Nel calcio mai dire mai, ma penso che oggi, per i paramet ...