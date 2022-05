Ultime Notizie – Draghi e la dedica alla moglie, ‘mia vita storia bella incentrata su di lei’ (Di venerdì 20 maggio 2022) I genitori, gli insegnanti, la moglie Serena. A sorpresa il premier Mario Draghi, salutando gli studenti della scuola Alighieri di Sommacampagna, parla del suo ‘pantheon’, motivando le proprie scelte. Lo spunto arriva dagli alunni: tra i doni al presidente del Consiglio arriva una rosa rossa per la sua consorte, “perché dietro ogni grande uomo c’è una grande donna”, la motivazione. E così Draghi, di solito estremamente riservato sulle questioni private, parla anche della donna che ha sposato nel ’73: Serena Cappello, conosciuta a 19 anni sulla riviera del Brenta, nell’estate del ’66, grazie ad amici comune. Una donna alla quale “devo gran parte di quel che ho fatto negli ultimi 40-50 anni”, dice il premier con un sorriso. “Ogni tanto mi viene in mente la quantità di fesserie che avrei fatto se non ci fosse stata lei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) I genitori, gli insegnanti, laSerena. A sorpresa il premier Mario, salutando gli studenti della scuola Alighieri di Sommacampagna, parla del suo ‘pantheon’, motivando le proprie scelte. Lo spunto arriva dagli alunni: tra i doni al presidente del Consiglio arriva una rosa rossa per la sua consorte, “perché dietro ogni grande uomo c’è una grande donna”, la motivazione. E così, di solito estremamente riservato sulle questioni private, parla anche della donna che ha sposato nel ’73: Serena Cappello, conosciuta a 19 anni sulla riviera del Brenta, nell’estate del ’66, grazie ad amici comune. Una donnaquale “devo gran parte di quel che ho fatto negli ultimi 40-50 anni”, dice il premier con un sorriso. “Ogni tanto mi viene in mente la quantità di fesserie che avrei fatto se non ci fosse stata lei ...

