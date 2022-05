Ultime Notizie – Donna trovata nelle acque del lago di Como | è gravissima

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 20 maggio 2022) Unadi 54 anni è stata rideldi. Poco prima delle 13 è stata vista galleggiare inerme nelnel Comune di Gravedona ed Uniti, in provincia di. Laè stata soccorsa in arresto cardiocircolatorio ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Gravedona con manovre di rianimazione in corso. La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e i vigili del fuoco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione