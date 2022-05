Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 26.561 contagi e 89 morti: bollettino 20 maggio (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 26.561 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 89 morti che porta il totale delle vittime a 165.827 persone. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 233.745 tamponi con un tasso positività al 11,4%. In calo di 208 unità i ricoverati da ieri per un totale di 6.812, una terapia intensiva occupata in meno per un numero complessivo di 307. Sono 17.205.017 le persone contagiate da inizio pandemia, mentre 874.410 sono gli attuali positivi. I guariti toccano la soglia di 16.164.780. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 2.740 i nuovi contagi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono 26.561 i nuovida Coronavirus in, 202022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 89che porta il totale delle vittime a 165.827 persone. Nelle24 ore sono stati processati 233.745 tamponi con un tasso positività al 11,4%. In calo di 208 unità i ricoverati da ieri per un totale di 6.812, una terapia intensiva occupata in meno per un numero complessivo di 307. Sono 17.205.017 le personeate da inizio pandemia, mentre 874.410 sono gli attuali positivi. I guariti toccano la soglia di 16.164.780. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 2.740 i nuovi...

