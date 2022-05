Ultime Notizie – Azovstal, la resa del comandante – Video (Di venerdì 20 maggio 2022) Sergei Volynsky, comandante della 36esima brigata dei marines ucraini, lascia l’acciaieria Azovstal con i suoi uomini come documentano Video pubblicati su Telegram da canali russi. “I miei uomini sono tutti qui con me”, dice comunicando la resa. Volynsky risponde a domande poste dai russi: secondo i media russi, avrebbe confermato la presenza di combattenti stranieri ma non la presenza di figure straniere che avrebbero fornito ordini ed istruzioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Sergei Volynsky,della 36esima brigata dei marines ucraini, lascia l’acciaieriacon i suoi uomini come documentanopubblicati su Telegram da canali russi. “I miei uomini sono tutti qui con me”, dice comunicando la. Volynsky risponde a domande poste dai russi: secondo i media russi, avrebbe confermato la presenza di combattenti stranieri ma non la presenza di figure straniere che avrebbero fornito ordini ed istruzioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

