Ultime Notizie – Azovstal, il comandante: “Evacuati civili e feriti, ora fuori vittime” (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono stati Evacuati dalle acciaierie Azovstal di Mariupol tutti i civili e i combattenti ucraini, rimasti gravemente feriti. Lo ha dichiarato in un messaggio video il comandante del reggimento Azov, Denys Prokopenko, apparso con una fasciatura al braccio. La prossima tappa, ha spiegato, prevede di portare fuori dall’Azovstal i combattenti che hanno perso la vita, mentre difendevano l’impianto. ”Abbiamo risposto all’ordine di Kiev di non continuare la resistenza per salvare delle vite”, ha spiegato Prokopenko dicendo di essere ”riusciti a evacuare i civili e chi era gravemente ferito e necessitava di aiuto”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono statidalle acciaieriedi Mariupol tutti ie i combattenti ucraini, rimasti gravemente. Lo ha dichiarato in un messaggio video ildel reggimento Azov, Denys Prokopenko, apparso con una fasciatura al braccio. La prossima tappa, ha spiegato, prevede di portaredall’i combattenti che hanno perso la vita, mentre difendevano l’impianto. ”Abbiamo risposto all’ordine di Kiev di non continuare la resistenza per salvare delle vite”, ha spiegato Prokopenko dicendo di essere ”riusciti a evacuare ie chi era gravemente ferito e necessitava di aiuto”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

MaurilioVitto : RT @OttobreInfo: Ultime notizie dagli USA : 1) Il divieto di aborto sempre più generalizzato al livello nazionale 2) I bambini non riesco… - NSantarelli : RT @FolBorse: Finlandia: alt alle importazioni di gas russo da domani. L'annuncio del fornitore energetico Gasum -flash- - NSantarelli : RT @FolBorse: Falck Renewables e BlueFloat Energy: proposta per parco eolico marino galleggiante da 975 MW in Sardegna - NSantarelli : RT @FolBorse: Finlandia: niente più gas russo da domani. L'annuncio del fornitore energetico Gasum - PianetaMilan : #CessioneMilan, #Investcorp ha sospeso i propri piani d'acquisto - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan -