Ultime Notizie – Aifa autorizza primo vaccino anti-pneumococco coniugato 20-valente

(Di venerdì 20 maggio 2022) Contro la malattia invasiva e polmonite pneumococcica negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni, l’Agenzia italiana del farmaco (), in continuità con le decisioni europee, hato l’immissione in commercio di Apexxnar*, ilpneumococcico20-. Il prodotto, sviluppato da Pfizer contiene i 20 sierotipi responsabili della maggior parte delle polmoniti che, insieme ad altre malattie respiratorie, costituiscono la terza causa di morte in Europa in età adulta. In Italia, ogni anno oltre 14mila persone, secondo l’Istat, muoiono per infezioni respiratorie e polmoniti. Il 96% di questi decessi sono negli over 65 e sono dovuti alle conseguenze di questa infiammazione respiratoria acuta. Tra i microrganismi, virus e batteri responsabili ...