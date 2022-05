UFFICIALE – Mancini convoca Zanoli per lo stage della Nazionale al termine della stagione (Di venerdì 20 maggio 2022) Appena dopo la fine della Serie A, dal 24 al 26 maggio, è previsto uno stage della Nazionale guidato da Roberto Mancini. Al Centro Tecnico Federale si terranno due sedute di allenamento, con una lista di 53 calciatori che saranno divisi in due gruppi per sostenere le sessioni. La lista dei convocati scelti dal ct dell’Italia è stata resa nota dalla FIGC attraverso il proprio sito UFFICIALE. La lista completa contiene nello specifico: 29 giocatori appartenenti alla Serie A, 18 di Serie B e 6 calciatori impiegati all’estero. Riguardo ai calciatori ancora impegnati in altre competizioni (come i play-off di Serie B, Serie C, play-off della Primavera e i giovani talenti che eventualmente potrebbero ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 20 maggio 2022) Appena dopo la fineSerie A, dal 24 al 26 maggio, è previsto unoguidato da Roberto. Al Centro Tecnico Federale si terranno due sedute di allenamento, con una lista di 53 calciatori che saranno divisi in due gruppi per sostenere le sessioni. La lista deiti scelti dal ct dell’Italia è stata resa nota dalla FIGC attraverso il proprio sito. La lista completa contiene nello specifico: 29 giocatori appartenenti alla Serie A, 18 di Serie B e 6 calciatori impiegati all’estero. Riguardo ai calciatori ancora impegnati in altre competizioni (come i play-off di Serie B, Serie C, play-offPrimavera e i giovani talenti che eventualmente potrebbero ...

