Udine sotto le stelle Ecco come cambia la viabilità del weekend

Leggi su udine20

(Di venerdì 20 maggio 2022) Si comunica che, in occasione di “lein Borgo Poscolle” dalle ore 18.30 di venerdì 20 maggio alle ore 00.30 di sabato 21 maggio e dalle 18.30 di sabato 21 maggio alle ore 00.30 di lunedì 23 maggio via Poscolle, nel tratto compreso tra via Zanon/Del Gelso e p.le XXVI Luglio/Marangoni/Ledra nonché nel tratto tra via del Gelso e via Canciani nonché in via Del Freddo e in via Del Gelso corsia est saranno istituiti il “Divieto di Transito” e il “Divieto di Fermata” per ogni categoria di veicolo nei tratti interessati dalle occupazioni. Il traffico verrà di conseguenza deviato lungo i seguenti percorsi – via ZANON lungo via del Gelso (ovvero Poscolle Est/Canciani/XX Settembre); – via GRAZZANO in immissione su piazza Garibaldi verso via Cussignacco o Crispi; – via CRISPI in immissione su piazza Garibaldi verso ...