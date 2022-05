Ucraina,Berlusconi: Europa la convinca ad accettare domande Putin (Di venerdì 20 maggio 2022) In Ucraina "bisogna arrivare al più presto a una pace", "io credo che l'Europa unita deve fare una proposta di pace, cercando di far accogliere agli ucraini le domande di Putin". Lo ha detto Silvio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) In"bisogna arrivare al più presto a una pace", "io credo che l'unita deve fare una proposta di pace, cercando di far accogliere agli ucraini ledi". Lo ha detto Silvio ...

Advertising

rulajebreal : Mentre il popolo ucraino viene sterminato—ad oggi siamo a 20mila vittime solo a Mariupol. Berlusconi dichiara che “… - La7tv : #ottoemezzo @pbersani sulle dichiarazioni di #Berlusconi sulla #guerra in #Ucraina: 'Ha detto che è stato deluso da… - fattoquotidiano : Berlusconi: “Anche l’Italia è in guerra perché invia armi all’Ucraina. Avremo forti ritorni delle sanzioni sulla no… - RadiogogoGIANE1 : @SenatoStampa @SR_Studi @ItalyinEU @Europarl_IT @EU_Commission @EUCouncil @RaiNews @chiaraburtulo @matteosalvinimi… - Luxgraph : Berlusconi: «Io napoletano nato a Milano, vulcanico come il Vesuvio» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -