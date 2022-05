Ucraina, Zelensky: "Inferno in Donbass". Da Usa altri aiuti per 40 mld (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra Ucraina, nel Donbass c'è l'Inferno. A esprimersi così Volodymyr Zelensky, nel messaggio delle scorse ore riportato dalla presidenza Ucraina. "Le Forze armate dell'Ucraina continuano la liberazione della regione di Kharkiv. Ma nel Donbass, le forze di occupazione stanno cercando di aumentare la pressione. E' l'Inferno, e non è un'esagerazione", ha detto il presidente ucraino. Zelensky ha denunciato il "bombardamento brutale e e assolutamente insensato di Severodonetsk" con "12 morti e decine di feriti in un giorno", i "bombardamenti di altre città, gli attacchi aerei e missilistici dell'esercito russo". E ha parlato tra l'altro di "continui attacchi alla regione di Odessa, alle città dell'Ucraina ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) - Guerra, nelc'è l'. A esprimersi così Volodymyr, nel messaggio delle scorse ore riportato dalla presidenza. "Le Forze armate dell'continuano la liberazione della regione di Kharkiv. Ma nel, le forze di occupazione stanno cercando di aumentare la pressione. E' l', e non è un'esagerazione", ha detto il presidente ucraino.ha denunciato il "bombardamento brutale e e assolutamente insensato di Severodonetsk" con "12 morti e decine di feriti in un giorno", i "bombardamenti di altre città, gli attacchi aerei e missilistici dell'esercito russo". E ha parlato tra l'altro di "continui attacchi alla regione di Odessa, alle città dell'...

