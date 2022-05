Ucraina, Zelensky: "Fase finale guerra la più sanguinosa" (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) - Ucraina, "la Fase finale è la più difficile, la più sanguinosa" e non si può dire che "la guerra sia finita". Così Volodymyr Zelensky durante un discorso agli studenti ucraini, come riporta Ukrainska Pravda. "Oggi non posso gridare 'tornate a casa' a tutti coloro che sono all'estero perché la guerra non è finita", ha aggiunto. Zelensky, in un messaggio delle scorse ore riportato dalla presidenza Ucraina, ha inoltre detto che "le Forze armate dell'Ucraina continuano la liberazione della regione di Kharkiv". "Ma nel Donbass, le forze di occupazione stanno cercando di aumentare la pressione. E' l'inferno, e non è un'esagerazione", ha detto il presidente ucraino. Zelensky ha denunciato il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) -, "laè la più difficile, la più" e non si può dire che "lasia finita". Così Volodymyrdurante un discorso agli studenti ucraini, come riporta Ukrainska Pravda. "Oggi non posso gridare 'tornate a casa' a tutti coloro che sono all'estero perché lanon è finita", ha aggiunto., in un messaggio delle scorse ore riportato dalla presidenza, ha inoltre detto che "le Forze armate dell'continuano la liberazione della regione di Kharkiv". "Ma nel Donbass, le forze di occupazione stanno cercando di aumentare la pressione. E' l'inferno, e non è un'esagerazione", ha detto il presidente ucraino.ha denunciato il ...

