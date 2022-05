Ucraina ultime notizie. Zelensky:?«Nel Donbass è un inferno». Azovstal, vice comandante Azov smentisce la resa (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo il presidente dell’Ucraina nel Donbass le forze Russe stanno cercando di aumentare la pressione. Dall’acciaieria di Azovstal, il vice comandante Azov smentisce la sua resa: «Io e il mio comando - ha detto - siamo sul territorio dello stabilimento Azovstal». Intanto l’Onu lancia l’allarme povertà:?a rischio il 90% della popolazione Ucraina Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 20 maggio 2022) Secondo il presidente dell’nelle forze Russe stanno cercando di aumentare la pressione. Dall’acciaieria di, illa sua: «Io e il mio comando - ha detto - siamo sul territorio dello stabilimento». Intanto l’Onu lancia l’allarme povertà:?a rischio il 90% della popolazione

Advertising

sole24ore : ?? «L’#Ucraina non accetterà mai l’occupazione della #Russia e la #Nato fornirà la sua assistenza per tutto il tempo… - SkyTG24 : 'I #russi hanno nelle loro mani più di duemila civili. Li trattano come criminali di guerra. Li tengono in prigione… - Rosyfree74 : RT @OttobreInfo: Ultime notizie dagli USA : 1) Il divieto di aborto sempre più generalizzato al livello nazionale 2) I bambini non riesco… - BinaryOptionEU : RT 'Guerra #Ucraina-Russia, le ultime #news. Zelensky: 'Inferno in Donbass'. - Ilsaggiopetty : RT @rosanna_vespoli: #Onu..#Guerra .altri 47 milioni di Vittime FAME..ma #Draghi dice 'saranno gli #Ucraini a decidere la #Pace'?? Ucraina u… -