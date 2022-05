Ucraina ultime notizie. Finlandia, da domani Mosca ferma le forniture di gas. Azovstal, vice comandante Azov smentisce resa (Di venerdì 20 maggio 2022) In corso attacco hacker russi a vari portali istituzionali italiani: presi di mira I siti di vari ministeri e del Csm. . Nella notte missili russi sul villaggio ucraino di Desna, vicino al confine con la Bielorussia, che hanno provocato molti morti. Il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di aver trasformato il Donbass in un “inferno”. Dall’acciaieria Azovstal, il vicecomandante Azov, Sviatoslav ’Kalina’ Palamar, smentisce la resa». Intanto l’Onu lancia l’allarme povertà:?a rischio il 90% della popolazione Ucraina Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 20 maggio 2022) In corso attacco hacker russi a vari portali istituzionali italiani: presi di mira I siti di vari ministeri e del Csm. . Nella notte missili russi sul villaggio ucraino di Desna, vicino al confine con la Bielorussia, che hanno provocato molti morti. Il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di aver trasformato il Donbass in un “inferno”. Dall’acciaieria, il, Sviatoslav ’Kalina’ Palamar,la». Intanto l’Onu lancia l’allarme povertà:?a rischio il 90% della popolazione

