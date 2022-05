Ucraina, tre anni di presidenza Zelensky: da ex-comico a simbolo della resistenza nazionale (Di venerdì 20 maggio 2022) Volodymyr Zelensky festeggia oggi tre anni di presidenza. Era infatti il 20 maggio 2019 quando il comico prestato alla politica, allora 41enne, giurava come presidente dell’Ucraina. Nel discorso d’insediamento la citazione di Ronald Reagan, «un attore americano che, come me, è in seguito diventato un grande presidente». Quindi la promessa: «Per tutta la vita ho fatto il possibile per fare ridere gli ucraini, nei prossimi cinque anni farò quello che posso perché non piangano». Forte di un 73,22 per cento di consensi (record assoluto nella storia dell’Ucraina) nel ballottaggio contro l’uscente Petro Poroshenko, come primo atto da presidente Zelensky annuncia lo scioglimento del Parlamento, la Verkhovna Rada. Zelensky fu eletto il 20 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Volodymyrfesteggia oggi tredi. Era infatti il 20 maggio 2019 quando ilprestato alla politica, allora 41enne, giurava come presidente dell’. Nel discorso d’insediamento la citazione di Ronald Reagan, «un attore americano che, come me, è in seguito diventato un grande presidente». Quindi la promessa: «Per tutta la vita ho fatto il possibile per fare ridere gli ucraini, nei prossimi cinquefarò quello che posso perché non piangano». Forte di un 73,22 per cento di consensi (record assoluto nella storia dell’) nel ballottaggio contro l’uscente Petro Poroshenko, come primo atto da presidenteannuncia lo scioglimento del Parlamento, la Verkhovna Rada.fu eletto il 20 ...

