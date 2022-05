Ucraina: stampa, Usa valutano revoca temporanea sanzioni Bielorussia per trasporto grano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti stanno pensando di revocare per sei mesi alcune sanzioni alla Bielorussia e di trasportare grano ucraino attraverso il suo territorio , cosa per adesso impossibile da realizzare attraverso i porti ucraini bloccati dalla Russia. Lo scrive la Pravda Ucraina, secondo cui alti funzionari statunitensi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres stanno valutando una possibile rotta per esportare il grano ucraino attraverso la Bielorussia fino al porto lituano di Klaipeda. Per fare ciò, alcune sanzioni alla Bielorussia potrebbero essere revocate per sei mesi, come ad esempio quelle sui fertilizzanti di potassio prodotti nel Paese. Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti stanno pensando dire per sei mesi alcuneallae di trasportareucraino attraverso il suo territorio , cosa per adesso impossibile da realizzare attraverso i porti ucraini bloccati dalla Russia. Lo scrive la Pravda, secondo cui alti funzionari statunitensi e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres stanno valutando una possibile rotta per esportare ilucraino attraverso lafino al porto lituano di Klaipeda. Per fare ciò, alcuneallapotrebbero esserete per sei mesi, come ad esempio quelle sui fertilizzanti di potassio prodotti nel Paese.

Advertising

Palazzo_Chigi : Incontro con @MarinSanna, Draghi: La richiesta di adesione alla #NATO è una chiara risposta all’invasione russa del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli uomini asserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol 'hanno perso le speranze e si preparano all… - TV7Benevento : Ucraina: stampa, Usa valutano revoca temporanea sanzioni Bielorussia per trasporto grano - - veratto_A : RT @byoblu: In Ucraina gli oligarchi controllano o influenzano il potere legislativo, i media, l’amministrazione pubblica, la giustizia. A… - marcello_69 : @Frammento6 @PiazzapulitaLA7 Quindi in Italia non subiamo nessuna propaganda da parte ucraina, la nostra stampa è l… -