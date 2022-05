Ucraina, presidente Accademia Stampa: “A colleghi europei chiedo empatia per vittime guerra” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “La prima cosa che chiedo ai colleghi europei che si trovano sul campo qui in Ucraina, quando li accompagno e li ‘formo’ per svolgere il loro lavoro sul teatro di guerra? Di essere empatici con le vittime di questa tragedia. Loro ci devono parlare, è logico, ma si tratta di persone drammaticamente sotto choc ed è fondamentale non peggiorare la loro situazione”. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista da Kiev, è Andry Kovalenko, Ceo dell’Accademia Nazionale Ucraina della Stampa, che nel quotidiano si occupa di fornire formazione qualificata ai giornalisti e, dall’inizio della guerra su larga scala, collabora sul campo indirizzando e aiutando i colleghi europei. “Devo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – “La prima cosa cheaiche si trovano sul campo qui in, quando li accompagno e li ‘formo’ per svolgere il loro lavoro sul teatro di? Di essere empatici con ledi questa tragedia. Loro ci devono parlare, è logico, ma si tratta di persone drammaticamente sotto choc ed è fondamentale non peggiorare la loro situazione”. A dirlo all’Adnkronos, in un’intervista da Kiev, è Andry Kovalenko, Ceo dell’Nazionaledella, che nel quotidiano si occupa di fornire formazione qualificata ai giornalisti e, dall’inizio dellasu larga scala, collabora sul campo indirizzando e aiutando i. “Devo ...

