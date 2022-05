Ucraina, Kiev: “Allo studio piano dell’Italia per la fine della guerra” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina sta studiando il piano messo a punto dall’Italia per mettere fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleh Nikolenko, citato dal Kiev Independent. DRAGHI – “A Putin ho detto: ‘la chiamo per parlare di pace’, e lui mi ha detto ‘non è il momento’. E’ quanto ha raccontato il premier Mario Draghi agli studenti della Scuola Dante Alighieri di Sommacampagna nel veronese. ‘La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco’, lui mi ha risposto ‘non è il momento’. ‘Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate con Zelensky?’, mi ha ancora risposto ‘Non è il momento’. Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il Presidente Biden gli ho detto che forse solo da lui Putin vuol sentire una ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – L’sta studiando ilmesso a punto dall’Italia per metterealla. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di, Oleh Nikolenko, citato dalIndependent. DRAGHI – “A Putin ho detto: ‘la chiamo per parlare di pace’, e lui mi ha detto ‘non è il momento’. E’ quanto ha raccontato il premier Mario Draghi agli studentiScuola Dante Alighieri di Sommacampagna nel veronese. ‘La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco’, lui mi ha risposto ‘non è il momento’. ‘Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate con Zelensky?’, mi ha ancora risposto ‘Non è il momento’. Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il Presidente Biden gli ho detto che forse solo da lui Putin vuol sentire una ...

