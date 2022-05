Ucraina: Draghi, 'Italia straordinaria per accoglienza profughi, capolavoro amore e efficienza' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Noi viviamo questa guerra anche in un altro modo, perché ci sono tanti, tanti rifugiati ucraini. Noi avevamo già la più grande comunità Ucraina d'Europa, composta da circa 230mila persone, ora sono arrivati con la guerra quasi 120mila rifugiati. Gran parte di loro sono donne e bambini, e molti minori sono soli, non accompagnati. E di fronte a questa ondata di persone che scappano dalle bombe, con le loro case e vite distrutte, l'Italia, le famiglie Italiane sono state straordinarie. Hanno aperto le porte delle loro case, i rifugiati sono accolti, e l'altra cosa straordinaria è che bambini e ragazzi sono tutti a scuola. Questo è un capolavoro di amore e di efficienza. Le scuole Italiane sono stare straordinarie". Così il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Noi viviamo questa guerra anche in un altro modo, perché ci sono tanti, tanti rifugiati ucraini. Noi avevamo già la più grande comunitàd'Europa, composta da circa 230mila persone, ora sono arrivati con la guerra quasi 120mila rifugiati. Gran parte di loro sono donne e bambini, e molti minori sono soli, non accompagnati. E di fronte a questa ondata di persone che scappano dalle bombe, con le loro case e vite distrutte, l', le famigliene sono state straordinarie. Hanno aperto le porte delle loro case, i rifugiati sono accolti, e l'altra cosaè che bambini e ragazzi sono tutti a scuola. Questo è undie di. Le scuolene sono stare straordinarie". Così il ...

Advertising

CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - gparagone : Per #Draghi la #guerra in #Ucraina potrebbe '....avvicinare ancora di più i Paesi della #UE”. ?? Una unione (mai d… - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica, l'informativa del Presidente Draghi sul conflitto in Ucraina - lucrezi89187688 : RT @strange_days_82: Non avevo il minimo dubbio che gli italiani fossero contrari all'invio delle armi. Purtroppo ai nostri politici dell'o… - Kaisha1890 : RT @Patty66509580: Ormai #DraghiVattene si crede lo zar. Sulla guerra in Ucraina decide tutto lui. Niente voto in Parlamento. Avanti tutta… -