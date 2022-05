Ucraina: Draghi, 'ho chiesto a Putin pace trovato muro, con Biden ho avuto più fortuna' (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "A Putin ho detto: 'la chiamo per parlare di pace', e lui mi ha detto 'non è il momento'. 'La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco', lui mi ha risposto 'non è il momento'. 'Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate con Zelensky?', mi ha ancora risposto 'Non è il momento'. Ho avuto più fortuna a Washington parlando con il Presidente Biden gli ho detto che forse solo da lui Putin vuol sentire una parola e gli ho detto che telefonasse a Putin. Il suggerimento ha avuto più fortuna perché il giorno dopo non lui, ma il ministro della difesa americano e quello russo si sono sentiti". Lo ha detto il premier Mario Draghi, salutando gli studenti della Scuola Dante ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Aho detto: 'la chiamo per parlare di', e lui mi ha detto 'non è il momento'. 'La chiamo perché vorrei un cessate il fuoco', lui mi ha risposto 'non è il momento'. 'Forse i problemi li potete risolvere voi due, perché non vi parlate con Zelensky?', mi ha ancora risposto 'Non è il momento'. Hopiùa Washington parlando con il Presidentegli ho detto che forse solo da luivuol sentire una parola e gli ho detto che telefonasse a. Il suggerimento hapiùperché il giorno dopo non lui, ma il ministro della difesa americano e quello russo si sono sentiti". Lo ha detto il premier Mario, salutando gli studenti della Scuola Dante ...

