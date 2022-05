Ucraina, da domani stop al gas russo alla Finlandia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia decide uno stop da domani al flusso di gas alla Finlandia. Gazprom Export oggi, si legge in una nota, “ha informato la società energetica finlandese Gasum che le forniture di gas naturale alla Finlandia nell’ambito del contratto di fornitura di Gasum saranno interrotte sabato alle 7”. Da domani Gasum, si legge nella nota, “fornirà gas naturale ai propri clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector. Le stazioni di rifornimento di gas di Gasum nell’area della rete del gas continueranno a funzionare normalmente”. “È altamente deplorevole che le forniture di gas naturale nell’ambito del nostro contratto di fornitura vengano ora interrotte. Tuttavia, ci siamo preparati con cura per questa situazione e a condizione che non ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia decide unodaal flusso di gas. Gazprom Export oggi, si legge in una nota, “ha informato la società energetica finlandese Gasum che le forniture di gas naturalenell’ambito del contratto di fornitura di Gasum saranno interrotte sabato alle 7”. DaGasum, si legge nella nota, “fornirà gas naturale ai propri clienti da altre fonti attraverso il gasdotto Balticconnector. Le stazioni di rifornimento di gas di Gasum nell’area della rete del gas continueranno a funzionare normalmente”. “È altamente deplorevole che le forniture di gas naturale nell’ambito del nostro contratto di fornitura vengano ora interrotte. Tuttavia, ci siamo preparati con cura per questa situazione e a condizione che non ci ...

