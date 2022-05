Ucraina, chiesto l’ergastolo per il soldato russo che sparò a un civile inerme. Verdetto atteso per lunedì (Di venerdì 20 maggio 2022) Ergastolo: questa è la richiesta avanzata a nome dell’ufficio del Procuratore di Kiev dal pubblico ministero Andriy Synyuk a carico di Vadim Shishimari, il 21enne militare russo che ha confessato di avere ucciso, lo scorso 28 febbraio, Oleksandr Shelipov, un civile di 62 anni nella nel villaggio di Chupakhivka, nel nord-est dell’Ucraina. Lo riferisce l’emittente Suspilne, che ha trasmesso il processo. Di tutt’altro parere il legale del soldato, Viktor Ovsiannikov, secondo il quale Shishimarin «avrebbe solo eseguito un ordine». Per questo, a suo avviso, meriterebbe l’assoluzione. La corte leggerà il Verdetto il prossimo 23 maggio. La difesa: «Il sergente ha eseguito gli ordini. Va assolto» «Non volevo uccidere», si è difeso il sergente prima della chiusura dell’udienza. Shishimarin è il primo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 maggio 2022) Ergastolo: questa è la richiesta avanzata a nome dell’ufficio del Procuratore di Kiev dal pubblico ministero Andriy Synyuk a carico di Vadim Shishimari, il 21enne militareche ha confessato di avere ucciso, lo scorso 28 febbraio, Oleksandr Shelipov, undi 62 anni nella nel villaggio di Chupakhivka, nel nord-est dell’. Lo riferisce l’emittente Suspilne, che ha trasmesso il processo. Di tutt’altro parere il legale del, Viktor Ovsiannikov, secondo il quale Shishimarin «avrebbe solo eseguito un ordine». Per questo, a suo avviso, meriterebbe l’assoluzione. La corte leggerà ilil prossimo 23 maggio. La difesa: «Il sergente ha eseguito gli ordini. Va assolto» «Non volevo uccidere», si è difeso il sergente prima della chiusura dell’udienza. Shishimarin è il primo ...

