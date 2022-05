**Ucraina: Canada annuncia ulteriori sanzioni a oligarchi russi, tra cui alcool e caviale** (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il ministro degli Affari esteri canadese, Mélanie Joly, ha annunciato oggi che il Canada sta imponendo nuove sanzioni ai sensi dei regolamenti sulle misure economiche speciali (russia) in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin, in corso, eclatante e ingiustificata". Lo riporta il sito del governo canadese, specificando che "le nuove misure impongono restrizioni a 14 persone tra cui oligarchi russi, i loro familiari e stretti collaboratori del regime di Putin". Queste persone, si legge sul sito, "hanno direttamente consentito la guerra insensata di Vladimir Putin in Ucraina e sono responsabili del dolore e della sofferenza del popolo ucraino". Inoltre, l'annuncio di oggi include il divieto di esportazione di beni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il ministro degli Affari esteri canadese, Mélanie Joly, hato oggi che ilsta imponendo nuoveai sensi dei regolamenti sulle misure economiche speciali (a) in risposta all'invasione dell'Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin, in corso, eclatante e ingiustificata". Lo riporta il sito del governo canadese, specificando che "le nuove misure impongono restrizioni a 14 persone tra cui, i loro familiari e stretti collaboratori del regime di Putin". Queste persone, si legge sul sito, "hanno direttamente consentito la guerra insensata di Vladimir Putin in Ucraina e sono responsabili del dolore e della sofferenza del popolo ucraino". Inoltre, l'annuncio di oggi include il divieto di esportazione di beni di ...

Advertising

TV7Benevento : **Ucraina: Canada annuncia ulteriori sanzioni a oligarchi russi, tra cui alcool e caviale** -… - DiegoGrassi11 : RT @udogumpel: Per ironia della sorte la Russia, che oggi ha invaso l'Ucraina, ricevette '41-'45 una quantitè di armi, materiali di ogni ge… - LauraRiboldi1 : RT @acropolita: 'La decisione di un solo uomo di scatenare un'invasione del tutto ingiustificata e brutale dell'Iraq ... ehm ... volevo dir… - Rutfire : RT @NessunLuogo24: Ecco la playlist di @NessunLuogo24! Da #Taiwan al #Canada, sosta in #Brasile e arrivo in #Ucraina passando per l'#India… - NessunLuogo24 : Ecco la playlist di @NessunLuogo24! Da #Taiwan al #Canada, sosta in #Brasile e arrivo in #Ucraina passando per l'… -