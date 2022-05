Ucraina, 007 Gb: dopo aver preso Mariupol i soldati russi saranno spostati nel Donbass (Di venerdì 20 maggio 2022) L'intelligence britannica svela le strategie militari di Mosca: non appena la russia avrà il controllo totale di Mariupol, è probabile che sposterà le sue forze dalla città portuale ridotta in macerie ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 maggio 2022) L'intelligence britannica svela le strategie militari di Mosca: non appena laa avrà il controllo totale di, è probabile che sposterà le sue forze dalla città portuale ridotta in macerie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha so… - globalistIT : - MgraziaT : RT @lanf64: Ucraina, 007 Gb: #Mosca rimuove diversi comandanti perché l'operazione militare non va come previsto. Non va come previsto a c… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Guerra Russia-Ucraina, “sospesi il generale Kisel e il vice-ammiraglio Osipov”: Putin punisce i capi delle disfatte a K… - dino_andreani : RT @granmartello: Tricolore è azzeccato e anche Italia geografica (pfui!). I cartoni di pasta sono sullo sfondo grigino di una mappa dell'U… -