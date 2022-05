Twisted Metal | Neve Campbell si unisce al cast della serie

Advertising

UniMoviesBlog : #TwistedMetal Nel cast della serie tv anche #NeveCampbell - GamingTalker : Twisted Metal, Stephanie Beatriz sarà Quiet nella serie TV - cinespression : #TwistedMetal: #StephanieBeatriz entra nel cast della serie #Peacock ispirata al videogioco - UniMoviesBlog : Anche #StephanieBeatriz nel cast di #TwistedMetal ... la serie tratta dal famoso videogame -

Il cast della serie tvpotrà contare anche su Neve Campbell , la celebre protagonista della saga Scream . Di recente apparsa in Scream (quinto capitolo della saga), e certamente presente nel sesto capitolo ora ...Il nominato all'Oscar Thomas Haden Church torna in tv dopo l'esperienza di Divorce firmando con il servizio streaming Peacock per uno dei ruoli principali in, comedy d'azione basata sull'omonimo franchise videoludico di combattimenti tra veicoli, il cui cast include già Anthony Mackie ( The Falcon and the Winter Soldier ) e Stephanie Beatriz ...Il cast di attori che lavoreranno alla trasposizione televisiva del videogioco Twisted Metal si allarga con l'ingresso di Neve Campbell.L'attrice Neve Campbell reciterà nella serie Twisted Metal, adattamento del videogioco con star Anthony Mackie. Twisted Metal avrà nel suo cast anche l'attrice Neve Campbell, star di Scream e di numer ...