Trento, moto contro il camion: morti marito e moglie, andavano al concerto di Vasco Rossi (Di venerdì 20 maggio 2022) Tragico incidente stradale a Dro , in Trentino . Due motociclisti, in sella alla stessa moto, sono morti nello schianto contro un camion. Il sinistro è avvenuto nei pressi della curva del Sass del ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022) Tragico incidente stradale a Dro , in Trentino . Dueciclisti, in sella alla stessa, sononello schiantoun. Il sinistro è avvenuto nei pressi della curva del Sass del ...

