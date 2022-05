Tredicesima tappa Giro d’Italia 2022: terzo squillo di Demare (Di venerdì 20 maggio 2022) Terza vittoria in questa edizione della corsa rosa per Arnaud Demare che si è imposto nella Tredicesima tappa Giro d’Italia 2022, da Sanremo a Cuneo di 150 km. Il francese della Groupama-FDJ, e attuale maglia ciclamino, ha preceduto in volata Cavendish e Gaviria. Sempre in maglia rosa lo spagnolo Lopez, mentre Bardet è stato costretto al ritiro. Tredicesima tappa Giro d’Italia 2022: COSA È ACCADUTO? Dopo Messina e Scalea, Arnaud Demare vince allo sprint anche nella 13esima tappa da Sanremo a Cuneo di 150 km. La frazione odierna è stata caratterizzata dalla fuga di 5 corridori che sono andati via dopo 10 km: Pascal Eenkhorrm, Nicolas Prodhomme, Mirco Maestri, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 maggio 2022) Terza vittoria in questa edizione della corsa rosa per Arnaudche si è imposto nella, da Sanremo a Cuneo di 150 km. Il francese della Groupama-FDJ, e attuale maglia ciclamino, ha preceduto in volata Cavendish e Gaviria. Sempre in maglia rosa lo spagnolo Lopez, mentre Bardet è stato costretto al ritiro.: COSA È ACCADUTO? Dopo Messina e Scalea, Arnaudvince allo sprint anche nella 13esimada Sanremo a Cuneo di 150 km. La frazione odierna è stata caratterizzata dalla fuga di 5 corridori che sono andati via dopo 10 km: Pascal Eenkhorrm, Nicolas Prodhomme, Mirco Maestri, ...

