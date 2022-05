Tre italiani rapiti in Mali, Farnesina: Unità di crisi verifica. Di Maio segue situazione (Di venerdì 20 maggio 2022) "In relazione alla notizia apparsa su taluni organi di stampa relativa al sequestro in Mali di 3 cittadini italiani, la Farnesina rende noto che l'Unità di crisi del Ministero degli Esteri sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 20 maggio 2022) "In relazione alla notizia apparsa su taluni organi di stampa relativa al sequestro indi 3 cittadini, larende noto che l'didel Ministero degli Esteri sta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tre italiani e un cittadino del Togo sono stati sequestrati in Mali da uomini armati. Lo riferiscono fonti… - Corriere : Tre italiani sono stati rapiti in Mali. La conferma della Farnesina - Agenzia_Ansa : Sos caldo negli alveari italiani dove le alte temperature stressano le api limitando l'attività di raccolta del pol… - 3cuori1ohana : @InParole Tre parametri 0 che ti lasciano margine per investire su giovani in altre parti del campo..non ci vuole m… - breakingnews_it : Mali ????, France-Presse: 'Rapiti tre italiani, prelevati da uomini armati'. Si tratterebbe di missionari dei Testim… -