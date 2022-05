Totti vuole portare Dybala alla Roma | “lo incontro lunedì | proverò a convincerlo”

Advertising

cmercatoweb : ??#Totti vuole portare #Dybala alla #Roma ?? - FMaggio8 : @HungryMarcio lo suppongo anche io..per me lui qui parla da Francesco Totti, tifoso Romanista, poi chi vuole può pe… - tempoweb : Francesco Totti fa la corte a Paulo Dybala, cosa dice all'asso argentino #francescototti #paulodybala #roma… - NackaSkoglund89 : Alla lunga Dybala si stancherà degli indugi di Suning, vuole restare in Italia, Mourinho e Totti sanno essere persu… - sBinottoFC : Buonasera cosa vuole Totti? -

Un privilegio che nemmeno colossi come Francescoe Daniele De Rossi hanno vissuto, per non ... Le gambe al Grande Torino e la testa a Ecco, è un rischio che Mourinho noncorrere, lo ha ...di Leo Turrini Che poi, alla fine, uno giustamente degli affari suoi fa quello che. Una vita fa, il Puponetrasformò il matrimonio con Ilary in un reality show con clamorosa diretta tv lunga ore, quasi un trailer della futura carriera della signora. Mentre Alex Del Piero,...Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea Penso che Roma debba essere contenta che dopo me e dopo Daniele sia arrivato un altro capitano di questa importanza”. È un giocatore ...Totti, ambasciatore del club ... Penso che quello che ha fatto vedere sia la dimostrazione che lui volesse rimanere, poi non c’è stato l’accordo con la Juve… A chi non piacerebbe stare nella Roma